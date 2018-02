Tänasest ootavad Lille maja noorsootöötajad kõiki noortetuppa

Lille maja noortetuba avatakse noortele uutel kellaaegadel. Veebruarist on noortetuppa oodatud noored alates 5. klassist esmaspäevast neljapäevani kell 14–19, reedeti kell 14–21 ja laupäeviti kell 12–15.

«Oleme tänulikud Tartu linnale, kes on igal aastal panustanud meie maja kordategemisse. Eelmisel aastal sai Lille maja uue fassaadi, sel aastal uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning teise korruse saali põranda. Iga aastaga muutuvad tingimused paremaks,» sõnas Lille maja direktor Hele Riit. «Uuendusena on sellel aastal noortetuba kord kvartalis lahti ka pühapäeviti. Sõbrakuul, täpsemalt 18. veebruaril, toimub koostöös Tartu noortevolikoguga noortetoas pühapäevane pannkoogihommik kell 12–13, kuhu on oodatud lisaks noortevolikogu enda noortele ka Lille maja noortetuba külastavad noored,» lisas Riit.