Täna astuvad Tehvandil võistlustulle eriolümpia suusatajad

Pühapäeval algas ka rahvusvaheline eriolümpia suusatamise seminar, kus õpetatakse eriolümpia võistlusi korraldama ja läbi viima. Delegatsioonid on Otepääl kohal ja lumeolud on head. Suurvõistluste korraldamine ja seal osalemine on sportlaste ja ühiskonna jaoks märgilise tähendusega: see on intellektipuudega inimeste võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.