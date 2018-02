Koor Emajõe Laulikud pühendab oma juubelikontserdi naistele

«Kontsert on pühendatud naistele, naiseks olemise helgusele ja valule, seekord paraku natuke läbi mehe vaatenurga, aga midagi pole parata. Loodame, et koori enam kui 40 liiget tasakaalustavad minu mehelikku vaatepunkti,» ütles kontsert-etenduse lavastaja Tanel Jonas. Emajõe Laulikute peadirigent Vilve Maide on juhtinud naiskoori 15 aastat suure pühendumusega, liigutud on järjest suuremate eesmärkide suunas. Rahvusvahelistel konkurssidel pälvitud kulddiplomid ja tunnustused on toonud rõõmu. «Meie koori laulja on positiivne, pühendunud ja optimistlik,» ütles Maide. Emajõe Laulikute esimene proov toimus 5. veebruaril 2003, proovi tuli kohale 24 naist, dirigendina astus koori ette Maide. Koori esimene esinemine toimus juba paari nädala pärast. Sünnipäevakontserdil on laval üle neljakümne naise ja päris palju ka neid, kes on laulnud kooris selle loomisest alates. Emajõe Laulikud jäävad ajalukku koorina, kes 2009. ja 2014. aastal koos Tartu meeskooriga Akadeemiline Emajõgi korraldasid laulupeo tule teekonna läbi Eesti eri paikade. Emajõe Laulikud oli üks esimesi koore, kes osales telesaates Laululahing.