Motovõistlus «Leigo jäärada» tehti viimasel hetkel Elvas ära

«Leigo jäärada» toimus Elvas teist aastat järjest ning peakorraldaja, MTÜ Võrtsjärve Ekstreem Enduro juhatuse liikme Riho Kollisti sõnul läks üritus üle ootuste hästi. «Jääraja huvi on suur ja Eestimaa talved on nii kehvad, et kasutatakse ära iga võimalus,» rääkis ta. Kollist lisas, et üritab üles leida need põnevad kohad, kus oleks võimalik teha motospordi mõttes natuke ebatavalisi, väikese kiiksuga võistlusi. Tema sõnul pidi algselt üritus toimuna Leigo järvedel, üritus lükati ilmaolude tõttu edasi ja viidi lõpuks Elvasse üle viimasel hetkel. «Leigo järvede jää andis kolm päeva enne otsad ja tõimegi siis ürituse siia Elvasse,» selgitas Kollist. Kaheksa julget võistles järvejääl poltpiik-klassis, mis tähendab et sõitjad saavad rehvid vabalt ise valida. Lisaks oli esindatud veteranide, naiste, juunioride, professionaalide, hobisõitjate ja algajate kategooria. Kollist kinnitas, et huvi võistluse vastu oli kõige suurem just algajate seas. Neid oli koguni 37, veterane 8, naisi 2 ja hobisõitjaid 25. Võisteldi küll koos, kuid arvestust peeti eri klasside lõikes eraldi. Lisaks kihutasid jääl võidu kokku 30 Quadracer`it ja ATV-d. Elva lähedalt Rannust pärit Kollisti sõnul olid tal kogu võistluse ajal käed-jalad tööd täis, kuid vaatamata sellele jõudis mees osaleda kolmel sõidul. «Ma olen tänulik, et Elva linn meile vastu tuli. Kooskõlastus linna ja Keskkonnaametiga sündis eile hommikul, lõime käed ja tegime ära,» rõõmustas Kollist. Hilisõhtul lükati jääle rada ja hommikul võiski võistlus alata.