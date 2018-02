Tartu noored maaanteeratturid tutvustasid end linlastele

Pildiga tuletati kõigile Lõunakeskuse külastajatele meelde, et Tartus tegutseb jalgrattameeskond Cycling Tartu ja sellele on õla alla pannud kohalikud ettevõtjad koos Tartu linnaga. «Meie eesmärk on kasvatada üles järgmine põlvkond, kes on praegu vanuses 18–22. Just sellest vanusegrupist on plaan tuua Eesti rattasporti lähiajal uusi tipptegijaid,» valgustas Cycling Tartu direktor Rene Mandri klubi tulevikuplaane. Meeskonna eesmärgiks on muu hulgas promoda Tartut jalgrattasõbraliku linnana. Tartus toimuvad klubi Tartu Maraton korraldatavad Tour of Estonia kaks etappi ja Tartu rattaralli, samuti Eesti ainukesed M16 ja M18 vanusegruppidele mõeldud velotuurid (Tartu Noortetuur ja Tartu Rahvusvaheline Juunioride Velotuur). Tartust on pärit Eestile Tour de France'l au ja kuulsust toonud Jaan Kirsipuu. Linnas tegeleb jalgrattaspordiga neli noorteklubi.