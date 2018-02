Tingimused Tartu maratoni rajal on head

«Otepäält Paluni on seis väga hea, saab sõita nii klassika- kui vabatehnikas. Palult Elva suunas on lund natuke vähem, aga vabatehnikas on rada siiski suusatatav,» rääkis rajameister Assar Kütt. Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul tehakse lõplikud otsused eelürituste kohta uue nädala alguses, kuid igal juhul on olukord paljulubav. «Kui ilmaprognoosid nüüd järgmise nädala suhtes kardinaalselt ei muutu, on head väljavaated pidada Tartu maratoni eelüritused originaalrajal ja täies mahus,» ütles ta. Kuigi praegu on olukord Tartu maratoni rajal positiivne, otsustasid suusapeo korraldajad tänavuse heitliku talve tõttu pikendada eelürituste soodushinda: 11. veebruarile planeeritud Tartu teatemaratoni ja avatud raja sõitude soodsam registreerimisvoor lõppeb seega alles 6. veebruaril. Tartu maratoni põhisõidud leiavad aset 18. veebruaril.