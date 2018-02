Lavastaja Hendrik Toompere sõnul aetakse sageli segi Faust ja Mefistofeles, aga ka Faust ja Dante. «Sageli aetakse segi põrgu ja paradiis. Alati aetakse segi, mis on praegu ja mis on olnud. Eriti suur segadus on selles, mis on ja mis tuleb,» lisas ta. «Selleks, et neid segadusi selgemaks muuta, ongi meie lavastus. Kas elu on ennustatav või on see juhuslik? Kas on olemas lõppeesmärk või on kõik eesmärgipäratu?»