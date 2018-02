Galerii: Rüütli tänava ärihoones peeti sarikapidu

Hoones on 2800 ruutmeetrit väljaüüritavat pinda. Kolm ülemist korrust on plaanitud IT-ettevõtetele büroodeks ning kaks alumist korrust jäävad kohvikute, restoranide ja erinevate meelelahutuslike ettevõtete üürida. Kroodo rääkis, et 60% üüripindadest on juba lepingutelegi allkirjad saanud. Läbirääkimised ülejäänud pindade väljaüürimise osas käivad samuti.