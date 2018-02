Kingitus Eestile toob rõõmu kooliteed alustajaile ja ka vanemaile

Endaga toime tulev laps on igale vanemale rõõmuks. Me tahame, et meie riigil oleks palju rõõmu ja et see rõõm kanduks edasi. Tahame, et lapsed naeratavad, sest siis naeratavad nende vanemad ja nii läheb naeratus veerema üle Eesti. – Nõnda juhatab psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi osaühing E. G. U. Erapraksis sisse ülevaate oma kingitusest Eesti Vabariigile sajanda aastapäeva puhul.