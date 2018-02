Urmas Klaas Tartu rahu mälestuskõnes: Eesti rahva eesmärk peaks olema saada paremaks

Ta lisas, et kogu Eesti rahva eesmärk peaks olema saada paremaks. «Meie riigi sajanda aastapäeva aegu me kakleme ja vaidleme. Kas eesmärgi nimel? Ma julgen kahelda. Ma näen siin taga kõikvõimalikke huvisid,» sõnas Klaas ning manitses rahvast käituma selliselt, et Eesti oleks meie rahvale elamiseks ilmas kõige parem paik.

Veel pani linnapea inimestele südamele, et iseseisvumise taastamise aegu ei kaotanud elu keegi, kuid nüüd, 2018. aastal on ainuüksi jaanuari kuu jooksul liikluses hukkunud kümme inimest. «Meid, eestlasi, on nii vähe, et me peame olema üksteise suhtes hoolivamad ning kokku hoidma,» lisas Klaas.