Kõige rohkem on tantsijaid Setomaalt – 106. Tallinnast ja Harjumaalt on neid 65, Põlvast ja Põlvamaalt 26, Võrust ja Võrumaalt 16, Kohtla-Järvelt 14, Kilingi-Nõmmelt ja piiritagusest Mitkovitsast 10, Raplast 2 ja Kuusalust 1.

Seto tantsude tantsijaid Tartust ja Tartumaalt kogunes registreeritute hulka lõpuks 20. Eelmise nädalavahetuse seisuga oli ainult üks tartlane, kes oli ennast tantsupeole kirja pannud – Miina Härma gümnaasiumi 8. klassi õpilane Maria Grünberg. Läkski nii, nagu ülemsootska Piret Torm-Kriis oli arvanud ja kommenteerinud esmaspäeval Tartu Postimehes ilmunud uudises, et inimestel on ju kombeks jätta kõik viimasele hetkele.

Esimesele seto tandsopidole «Kagoss kargasõ» registreerujad pidid märkima, milliseid tantse nad soovivad tantsida. Nad said valida ühe tantsude rühma neljast, millest üks on lastele. Kargust tantsivad kõik naised ja kasatskit kõik mehed.

Tantsupeo veebisaidil on kirjas, et kargus on kõige vanem teadaolev seto tants ning et naised ja mehed tantsivad eraldi. Meeste kargust nimetatakse ka kasatskiks. Paaristantse hakati Setomaal tantsima hiljem, kusjuures need teistelt rahvastelt laenatud tantsud on setod endale meelepärasemaks kohandanud.