Politsei tabas Tartus jalgrattaid varastanud mehe

Kahtlustuse kohaselt varastas 45-aastane mees möödunud aasta novembrist kuni käesoleva aasta jaanuarini Tartus jalgrattaid ja mõnel korral ka tööriistu ning muid esemeid. Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõenditest selgus, et varguste taga on varem kriminaalkorras karistatud mees, kes on varasemaltki jalgrataste varastamise tõttu õiguskaitseasutuste huviorbiiti sattunud.