Rahinge lauta sündis 27. jaanuari ennelõunal mustavalgekirju lehmvasikas, kes kaalus 50 kilo. Loom on ilus ja terve ning hea isuga ning tema üle rõõmustavad nii Tartu Agro loomakasvatajad kui ka Eesti Maaülikooli teadlased. See on nende ühine lehmvasikas, kes on saadud elusloomalt võetud munaraku kehavälise viljastamise, kasvatamise ja embrüosiirdamise teel.