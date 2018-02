Seto tandsopidole registreerimine lõpeb 1. veebruari viimasel minutil

Esimese seto tandsopido «Kagoss kargasõ» (kirjakeeles: vaat kus tantsivad) mõtte algataja ja peakorraldaja, mullu augustis Setomaa ülemsootskaks valitud Piret Torm-Kriis teatas, et 1. veebruari alguse seisuga oli registreerunud 222 inimest.

Neist 80 on Setomaalt, 64 Tallinnast ja Harjumaalt, 24 Põlvast ja Põlvamaalt, 14 Kohtla-Järvelt. Võrust ja Võrumaalt on tantsima minejaid 12, Kilingi-Nõmmelt ja piiritagusest Mitkovitsast 10, Tartust ja Tartumaalt 5, Raplast 2, Kuusalust 1. Registreerimine lõpeb 1. veebruaril kell 24.00.

Esialgu maksimaalseks osalevate tantsijate arvuks seatud 200 oli 1. veebruaril kell 00.00 juba 22 inimesega ületatud. Värskasse seto talumuuseumi koplisse mahub ju rohkem tantsijaid? «Pealtvaatajaid peab kah mahtuma,» vastas Piret Torm-Kriis. «Loomulikult on rõõm iga registreerunu üle ja kindlasti mahutame nad kõik ka tantsumurule ära. Mida rohkem, seda uhkem.»

Esimene tartlasest registreerunu on Miina Härma gümnaasiumi 8. klassi õpilane Maria Grünberg, kellel on seto rõivad küll olemas, aga kes ise seto ei ole. Ülemsootska sõnul on setoks olek iga inimese sisetunde küsimus, tandsopidol osalemiseks ei olegi tarvis olla seto.