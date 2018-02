Kaks Tõnis Vindi teost Tartu kunstimajas avatud näitusel, mille on kureerinud Meelis Tammemägi. Ühtekokku on väikeses saalis kaheksa kuntiüritust reklaamivat plakatit.

​Läksin suure põnevusega Tõnis Vindi näituse avamisele, sest Tartus on ta esinenud väga harva. Tema erakordselt põneva jaapanipärase kunsti tõmbenumbriteks on õrnajoonelised seisvad aktid. Nad on oma hapruses süütud ja ühtaegu erootilised, peitnud end osaliselt rüüsse ja paljastanud seda enam. Kui aga astusin kunstimaja väikesesse saali – misasja!? Kõik naised on hoopis kurguaugust jalatallani riides!