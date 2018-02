Ma ei kirjuta siin praegu selleks, et 1918. aasta 24. veebruari Eesti Vabariigi sünnipäevana kahtluse alla seada. Vabariik kuulutati välja pealinnas (ja see on tähtis!), kuulutati rahvale, kuulutati trükitud manifestiga ja võib-olla isegi väikese kõnega tolleaegse riigipanga trepil (kuigi selles viimases ei saa kindel olla).