Täna tunnustati Tartus Euroopa spordinädala korraldajaid

Eelmise aasta 22. septembril võeti Tartus vastu raamdokument «Tartu üleskutse tervislikele eluviisidele». Dokumendis on reastatud 15 olulist tegevust, mida Euroopa Komisjon soovib järgnevate aastate jooksul teha, et võidelda istuva eluviisi ja ebatervisliku toitumise vastu.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütles, et ELi eesistumisse oli ka Tartu tugevalt kaasatud ning kõik osalised said enda ülesannetega hästi hakkama. «Tartus toimus rohkemgi spordiüritusi eesistumise ajal kui Tallinnas. Need olid kompaktselt nädalasse mahutatud,» lausus Pürn.