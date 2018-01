Tellimus perede ja pensionäride partei loomiseks

Ega meie ole ainsad, kes alanud aastal tulumaksureformi teevad. Maksureform on üks president Donald Trumpi Ameerika suureks tegemise lubadusi. Kõige üldisemalt öeldes lihtsustatakse teispool suurt lompi süsteemi. Suurendatakse maksuvaba tulu. Vähendatakse maksuklasse seitsmelt neljale.

Valge maja (presidendi administratsiooni) ja senati arusaamad lähevad mitme muudatuse puhul lahku. Nagu ka Stenbocki maja ja parlamendi või koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Kuid näiteks selles, et abielupaarid saavad kasutada üksikisiku topeltmaksuvabastust ehk 2 x 12 200 dollarit aastas, ollakse raudsel üksmeelel. Ilmselt on põhimõte, et riik soosib maksukorralduse kaudu abielu, ameeriklastele norm.