Kui tööandja ütleb sind tööle võttes, et täna on su palk x eurot, nimetades naeruväärselt väikese summa, on see kui rõõmusõnum, sest juba homme tõstetakse palka. Sina saad nii aru, aga su ülemus hämmeldub, kui talt palgapäeval palgatõusu ärajäämise kohta uurima lähed, ning täna oli ülemuse lauses lihtsalt üks t-tähega sõna.