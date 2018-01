Löökaugust läbi kihutamine võib autole palju kahju teha ning selge on see, et autoomanikud nõuavad remondiraha linnalt. Tartu linnavalitsus saab iga kuu kaks või kolm kahjunõuet, kus palutakse löökaugust tekkinud kahjud hüvitada. Ei nõuta ainult katkise rehvi kinnimaksmist, vaid vahel suisa terve auto remonti.