Kui paljud tartlased on 29. jaanuariks enda tantsusoovist suurel peol teada andnud? «Praeguseks on Tartust registreerunud üks osaleda soovija, kuigi Tartus ja Tallinnas elab suurim hulk väljaspool Setomaa valda elavatest setodest,» vastas ülemsootska.

Aga kui palju on kirja pandud tantsijaid Tallinnast ja mujalt? 29. jaanuari keskpäeval oli kõige rohkem registreerunuid Tallinnast – umbes 80. «Nende hulgas on nii setosid kui ka lihtsalt seto tantsu huvilisi,» ütles Piret Torm-Kriis. «Paar inimest vähem on registreerunud Setomaalt. Järgnevad Põlva ja Võru. Kõige erilisemateks kohtadeks, kust on peole registreeritud, on Kilingi-Nõmme, Rapla ja Kuusalu.»