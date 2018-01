Agu Kõrv (vasakult) ja Ants Linnard sulgevad kolmapäeval Gildi Antiigi uksed, millest on pea 22 aasta jooksul paljude tavaliste ja püsiklientide kõrval tihtipeale sisse astunud Lennart Meri, Mart Laar, Jaan Isotamm, Peeter Tulviste ja Eri Klas.

Rüütli ja Gildi nurgal keldris tegutsevasse Gildi Antiiki on juba paarkümmend aastat olnud vanade raamatute ja muu vanavara huvilistel põhjust sisse astuda ja uurida, mida uut põnevat on Agu Kõrv ja Ants Linnard müüki pannud. 31. jaanuaril võtavad antikvaarid vastu viimaseid külastajaid, et siis anda ruumid remondiks üle õlletoa sisustajatele.