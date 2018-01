Korterite hinnad on üle mõistuse kasvanud, tõdes tartlane Grete Aare, kes soovis elukaaslasega kodu osta. Nad plaanisid kodulaenu abil soetada kolmetoalise korteri, et tulevikus oleks ka pisiperele kodus ruumi. Hinnad aga ainult tõusevad ning teda ja ta elukaaslast teeb ettevaatlikuks ka see, et viimasest majanduskriisist on kümme aastat möödas.