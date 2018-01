Meie oma pärand taluarhitektuur vajab hoidmist ja kaitset

2018 on kuulutatud Euroopa ühiseks pärandiaastaks. Ühiseks selles mõttes, et harva on mõni kultuurinähtus tekkinud isolatsioonis, tavaliselt on sellel eelkäijaid ja mõjutajaid. Kultuuripärand on identiteedi allikas ning selle hulka kuulub ka igale paigale ainuomane – Eestimaal on selleks kindlasti talurahva arhitektuur.