Riho Illakul on Põlva kultuuri- ja huvikeskuse direktorina tuli takus

Sügisel 2017 vormistas ta ennast pensionäriks, kuigi oli alles 62-aastane. «Et ma olen Siberis sündinud, sain oluliselt varem pensionile,» ütles Illak. «Aga et tervis on korras ja ma ei tunne ennast pensionärina, tahtsin jagada oma elukogemusi, teadmisi, oskusi ja suhtevõrgustikku, mis mul on elu jooksul kogunenud.»

Põlva vallavalitsus teatas novembris avalikust konkursist, et leida Põlva kultuuri- ja huvikeskuse direktor. Kandideerimisdokumente oodati 11. detsembriks 2017, tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Kultuuri- ja huvikeskus on Põlva vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub Põlvas Kesk 15.

«Konkursikuulutus hakkas mind üles kruttima,» ütles Illak. «Jõudsin äratundmisele, et mind tõukab tagant mingi missioonitunne, et ma saaksin teha Põlvas kõike seda, mida ma olen elu jooksul omandanud. Ja iga on ka selline, et mul ei ole enam soovi teha mingit jõulist karjääri. Nii mõtlesingi, et lähen tööle ääremaale, nagu mõni ütleb isegi halvustavalt. Mulle siin meeldib, mu juured on Lõuna-Eestis.»