Mis on Eesti ja Soome loos sarnast ja mis erinevat

Juba täna õhtul, 26. jaanuaril kell 17.30. algab rännak kunstiajalukku. Kunstiajaloolane Tiiu Talvistu on ette valmistanud terve sarja 100 aastasest Tartu kunstist, peatudes nii kunstiühingu Pallas algusaastail kui lõpuks ka Kursi koolkonnal. Ta järgmised loengud pärast tänast on 23. ja 27. veebruaril.

Alo Põldmäe arutleb sümbolmuusika teemal. Miks meil ja Soomel on sama viisiga hümn? Mis teoseid võiks pidada Eesti sümbolmuusikaks ja keda sümbolheliloojateks? Ajalooliselt on kujunenud, et lisaks ühisele hümnile on Eestil ja Soomel veel üks ühine sümbol – Soome helilooja Jean Sibelius?