Jõelinn Tampere tuli tartlaste ette kunstiteostes

Nad on tänapäevase elu ja tegevuse põiminud sama paiga ajalooga. Kõigi kuue teose peategelane on Tampere kesklinna läbiva Tammerkoski vetevood ja sillad. «Südalinna kaldapealsed on läbi aegade vaimustanud nii amatöör- kui ka profifotograafe ja kõik me oleme leidnud sealt omi ainulaadseid teemasid ja meeleolusid,» märkis Petri Nuutinen (pildil tema teosed).