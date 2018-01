Rännakuid Tartus eksitab muhedalt kirjandus

Saatesõnadest tekib lootus, et vahest leidub mõnusat mängu ka järgmistel lehekülgedel. Ja nii ongi. Pidevalt käib Tartu vaimu tagaajamine, refräänina sekkub teekonnal Toomemäelt Karlovasse – see on raamatu esimene osa – ja kesklinnast Supilinna Mehis Heinsaare kõhkleja Bernard.

Kõige rohkem on kasutatud Oskar Lutsu loomingut. Niisiis pole ime, et kogu (eksi)rännakute kirjapanek mõjub muhedalt, kuid mitte ainult rahvakirjaniku panuse tõttu. Koostajad on olnud ametis suure rõõmuga. Isegi niisugune kuiv asi nagu isikunimede register on kokku pandud lustlikult.