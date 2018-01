Rahvusarhiivi uuel näitusel «Kus surijaid, seal pärijaid» on arhiivis leiduvatele dokumentidele ja materjalidele toetudes kirja pandud 18 lugu neljateistkümnendast kahekümnenda sajandini. Koostajad muigasid, et isekeskis kutsuvad nad neid enda kirjutatud novellilaadseid lugusid «arhinellideks» ning ega see kirjatöö kõige hõlpsam polnud. Lõpptulemusega jäävad kõik siiski väga rahule. Reet Hünerson märkis, et pärimistemaatika on väga eluline ning ka nende fondides jaguks materjali sadadeks põnevateks lugudeks. Tihti hargnevad ühest loost teised ning mõned pärandisaagad võivad kesta aastakümneid või kauemgi.