Eesti geenivaramu kommunikatsioonijuht Annely Allikut rõõmustas see, et kui ta eelmisel nädalal jagas Facebookis viidet «Soovin registreeruda uute geenidoonorite kogumise projekti», pani end sinna mõne päevaga kirja 1680 inimest, ja seda ilma igasuguse reklaamita.

«Kõige suurema tõuke geenidoonoriks saada on inimestele andnud ilmselt see, et sügisel alustasime senistele geenidoonoreile tagasiside jagamist,» rääkis Annely Allik veel. «Just vaatasin,180 inimest on käinud nõustamisel, ja 620 on end registreerinud.»