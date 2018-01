Kast kasti haaval on Tartu linnamuuseumi töötajad läinud jaanipäevast saadik kolinud seni mitmes kohas hoitud kogusid Raadile Eesti Rahva Muusemi (ERM) kolme hoidlasse. Suure töö eesmärk on saada lõviosa museaalidest ühte kohta ning teha ruumi Narva maanteel asuva linnamuuseumi peahoonesse, et huvilistel oleks seal veel rohkem vaadata ja teha.