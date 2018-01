Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks koos Tõrva, Antsla ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsustega

«Tartu linn on keskuseks kogu Lõuna-Eestile. Seetõttu on iseenesestmõistetav meie soov kaasata ümberkaudseid omavalitsusi kultuuripealinnaks kandideerimisel algusest peale ja teha seda koos,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Omavalitsusjuhid arutlesid Tartu raekojas koostöövõimaluste ning väljavaadete üle, mida Euroopa väärtustatuim kultuuriprojekt tervele siinsele piirkonnale loob. Lisaks kultuurialasele koostööle olid arutluse all sellised teemad nagu turism, keskkond, investeeringud jne.

Setomaa vallavanem Raul Kudre ütles, et Setomaal on varasem kogemus Soome-Ugri kultuuripealinna korraldamise näol olemas. «See ületas meie ootused mitmekordselt nii külastatavuse kui ka kohalike elanike ja ettevõtjate toetuse osas. Oleme igati Tartu Euroopa kultuuripealinnaks saamise poolt.»

Tartu on otsustanud kandideerida 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Euroopa kultuuripealinna tiitlit on kandnud kõik olulisemad Euroopa linnad. Paljud neist on otsustanud kandideerida koos ümbritseva piirkonnaga, võimendades seeläbi kogu regiooni arengut. Eestist pärit Euroopa kultuuripealinn selgub 2019. aasta lõpus.