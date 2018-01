Tartu allkirjastab GoBusiga 66 miljoni euro suuruse lepingu

«Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest lõpule jõuab diiselbusside ajastu. Samuti on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida – kümneks aastaks sõlmitava lepingu kogumaht on 66 miljonit eurot,» märkis abilinnapea Raimond Tamm.