Autoreid on kaks. Kaanel on neist esimesena kirja pandud Enriko Talvistu, tuntud tartlane ja kunstiajaloolane. Sissejuhatuses on ta sõnastanud endale eesmärgiks tekitada lugejas-vaatajas huvi Tartu väärtuslike uste-akende vastu. See on tal õnnestunud.