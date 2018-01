Esimesi sõnu leiavad poisid ja tüdrukud ühtviisi tublilt

Tartu Ülikooli koolipsühholoogia lektor Astra Schultsi sõnul levis psühholoogide hulgas pikka aega teadmine, et kõigepealt ilmuvad lastel nimisõnad, ja alles siis omadussõnad ja tegusõnad. Uuema aja leid on, et nimisõnad ei haaragi laste esimestest sõnadest lõviosa. Isegi sõna «emme» pole ju tavaline nimisõna, kuna laps kasutab seda sõna ainult oma ema, mitte kõikide emmede kohta. Ja järgmine ilmuvate sõnade ports on seotud hoopis oluliste tegevustega: «aitäh», «aidaa», «nämm-nämm», «anna».