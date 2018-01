Sisuliselt võib öelda, et Eesti rikkaim piirkond on Lääne-Euroopa tasemel, kuid vaesemad piirkonnad Ida-Euroopa tasemel. Jõgevamaal on SKT elaniku kohta 72 protsenti väiksem kui Tallinnas ning näiteks Põlvamaal on seis veelgi halvem.

Aivar Kokk, riigikogu maaelukomisjoni esimees