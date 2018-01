Kolkja perearsti ärevad päevad said läbi

Peipsiveere perearst Galina Šeremeta kaalus tõsimeeli, et peab oma Kolkja arstipunkti sulgema, kuna näis, et haigekassa ei maksa talle tänavu sellist pearaha, mis aitaks tal Kolkjas vähestest patsientidest hoolimata siiski hakkama saada. See on lugu sellest, kuidas kohalikud inimesed tema eest «üles tõusid» ja allkirju koguma hakkasid ning et kogukonna ühtsus oli sedavõrd suur, et allkirja andsid ka need inimesed, kes tema patsiendid polnud. Ning kuidas lõpuks tuli terviseametist ja haigekassalt hoopis hea otsus: arstipunkt võib jääda.