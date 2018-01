Inga Lunge: «Pilvede all» on kena lugu, mis püüab omal moel maailma paremaks muuta

Kindlasti olen saanud paremaks meeskonnamängijaks. Tean, kuidas oma ego tarvilikul hetkel tagasi hoida ja seista iseenda eest siis, kui seda on päriselt tarvis. Olen tänu sellele rollile nüüd ka tasakaalukam. Seriaalis või filmis kaasalöömine on natuke sarnane pereeluga: ikka tuleb ette hetki, kus teineteisest ei saada päris täpselt aru, aga läbi nende olukordade lahendamise kasvatakse. Ka meil on olnud nii helgeid kui raskeid hetki ja me oleme läbi nende kasvanud. Oleme ikka koos ja suudame sellest naudingut tunda. Me ju ei osaleks selles loos, kui see meile vastukarva oleks.

Miks peaks seda seriaali ja filmi vaatama?

Tahaks loota, et inimesed saavad sealt mingi võrdlusnurga enda või sõbranna probleemidele. Sellesse seriaali on läbi aastate sisse toodud väga palju erinevaid inimsuhete mudeleid.

Eestis ei ole väga kombeks teistega oma muresid jagada. Ei käida väga ka psühholoogi, psühhiaatri või terapeudi juures. Ei käida enam ka kirikus pihil. Samas näiteks Ameerikas on see väga tavaline: kõigil on oma terapeut, kelle juures regulaarselt käiakse. Võib-olla siis ongi ühest suhtedraamast kasu. Sa saad õhtul maha istuda ja mõelda, kui hästi sul endal tegelikult läheb. Pealegi on see lugu oma olemuselt positiivne, me ikka püüame omal moel seda maailma paremaks muuta.

Aeg on näidanud, et eestlased armastavad kodumaiseid seriaale ja filme. Need on populaarsed. Omadele hoitakse pöialt, nagu praegu ka Anett Kontaveitile ja üldse tennisistidele. Meid on nii vähe ja kui keegi millegagi hästi hakkama saab, siis on väga tore, et teda tunnustatakse.

„Pilvede all“, nagu ka näiteks „Õnne 13“ pole nišitoode. See pole krimisari, mille eetrissemineku ajal peaks lapsed tingimata magama. Nõrgema närvikavaga inimestel pole seda seriaali vaadates põhjust karta, et nad millegi peale ära ehmatavad. See on kena lihtne lugu.

Ja meil on ju suurepärased näitlejad. Meil on Ain Lutsepp, Rita Rätsepp, Leila Säälik. Indrek Sammul on lausa geenius. Meil on tegijaid nii vanemast kui nooremast põlvkonnast, ampluaa on väga lai. Väga palju ilusat näitlejatööd. See teebki „Pilvede all“ nii populaarseks.

Kui palju teil jääb Piret Jakobsoni kehastamise kõrvalt aega muudeks tegemisteks?

Mõistan seda küsimust hästi, sest olen aru saanud, et inimestel on kerge tekkima mulje, et see ongi kõik, millega me tegeleme. Tegelikult on mul tohutult vaba aega, mul on aega perega olemiseks ja paljude toredate asjadega tegelemiseks. Viin läbi koolitusi, annan kontserte koos oma mehe Toomas Lungega ja jõuan ka teatris mängida. Loodan, et tänavu mais tuleb välja minu esimene raamat „Nupukas Nora”.