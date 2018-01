Legorobotid tõid taas sadu lapsi Ahhaa teaduskeskusesse võistlema

See aasta on robootikavõistluse First Lego League teemaks hüdrodünaamika, võistlejad pidid välja mõtlema, kuidas vett paremini kasutada või säästa ja vastavalt sellele projekti kirjutama. Võistluse peakorraldaja Heilo Altin seletas, et First Lego League on rohkem eluoskuste võistlus, lapsed peavad mõtlema kriitiliselt, sest roboti mäng on hästi lühike ja teha on palju. Tuleb töötada meeskonnas, kus on kuni kümme liiget. Altin ütles, et väga harva on näha kümneliikmelist võistkonda, kes suudavad hästi koos töötada. «Näita mulle ühte tööandjat, kes ütleb, et meeskonnatöö pole oluline,» ütles Altin. «See on äärmiselt oluline oskus ja ma ei näe, et seda koolis õpetatakse.»