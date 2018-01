Algas katlamaja kvartali planeeringuvõistlus

Võistlusala asub Tartus kesklinna vahetus läheduses Turu tänava, Väike-Turu tänava ja Emajõe vahelisel alal umbes 3,5 hektaril. Tartu üldplaneeringu alusel on tegemist valdavalt ärimaaga, mille juures on lubatud ka toetavad funktsioonid. Asukoht võimaldab mitmekülgset lähenemist, kuna kohale on hea juurdepääs nii tänavalt kui Emajõe äärselt kallasrajalt.