Galerii: tartlastele tutvustas ennast Euroopa kultuuripealinna kandidatuurimeeskond

Tartu linnavolikogu ja linnavalitsus on otsustanud, et Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. Täna tutvustas kandidatuurimeeskond linnavalitsuses iseennast ja kutsus kultuuritegelased soolaleivale tuppa, kuhu on oodatud asjalike ideede, aga ka kriitikaga kõik tartlased.