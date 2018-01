Tartu kõrval konkureerib Euroopa kultuuripealinnaks ka Narva

«Konkurents on edasiviiv jõud,» ütles projekti vastutav juht Erni Kask. «Oleme palunud kandideerimisel, mis on keeruline protsess, abi välisekspertidelt, ja nad on öelnud, et kõige halvem, mis saab olla, on see, kui ühest riigist kandideerib ainult üks linn.»

Konkurentsist saavad tema sõnul tugevamaks nii Tartu kui ka Narva. «Ja võib-olla kerkib esile kolmas linn, keegi ei tea seda praegu,» lisas ta.

Narva arengu kiirendaja

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus on seisukohal, et Narvale on see samm suureks arengutõukeks, mis suunab kasutama linna võimekust positiivsete muutuste elluviimiseks.

«See stimuleeriks vaieldamatult kultuurilist ning ka majanduslikku arengut Narvas ja kogu regioonis,» lisas ta. «Kui vaadata teiste linnade kogemust, siis näitab see, et Euroopa kultuuripealinna tiitel tasub selleks tehtavad investeeringud ära mitmekordselt. Narva soovib kasutada sellist head võimalust, et muuta linn investoritele atraktiivsemaks ja edendada ettevõtlust.»

Narvas on lähimal ajal plaanis korraldada konkurss, et leida linnale kultuuripealinnaks pürgimise partner. Kultuuripealinnaks kandideerimise kuulutab Narva pidulikult välja 23. jaanuaril. Kultuuriosakonna juhataja teatel osaleb üritusel tervitussõnadega president Kersti Kaljulaid.

Narva kandideerimise algataja

Narva kandideerimise üks algatajaid on Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna. Tema tiimi ja aktiivsete narvakate ühisel jõul ning Narva peaarhitekti Ivan Sergejevi juhtimisel on 21., 22. ja 23. septembril Narvas kavas korraldada rahvusvaheline linnafestival.

«Olles viimase poole aasta jooksul aktiivselt Narva suunal tegutsenud, on saanud selgeks, et selles linnas toimuvad kiired arengud, õhus on erilist energiat,» lisas Sildna. «Ma usun, et Eesti väärib aastal 2024 väga tugevat ja sisulist projekti, seega on tugev konkurents väga hea. Alustades Narva festivali planeerimisega, saime kiirelt aru, et motivatsioon Narvas tegutseda on mitmetel kultuurikorraldajatel, ettevõtetel ja institutsioonidel.»

Üks kompaktne, selgelt eesmärgistatud projekt annaks Sildna hinnangul kõigile ühendatud jõupingutustele fookuse ja mitmekordistaks kõigi asjaosaliste motivatsiooni. «Tõsiselt hea meel on näha, et Narva linnavalitsus ja volikogu on ideest vaimustatud ning on võtnud vastu otsuse, et Narva asub kandideerima ja et nad otsivad selle tõsiselt töömahuka ja mitmetahulise protsessi läbiviimiseks parimat partnerit.»

Tartlaste meeskond

Tartu kandidatuurimeeskonda kuuluvad Erni Kase kõrval assistent Merje Laimets, projektijuht Kalle Paas ning kirjanik ja õppejõud Berk Vaher. Viimase peamine ülesanne on aruteludes koorunud ideed ja info kokku koguda ning koostada taotlus, mis peab olema esitatud kultuuriministeeriumile tänavu 1. oktoobriks.

Tartu pürgis Euroopa kultuuripealinnaks 2011, kui selleks sai Tallinn. Nende kahe kõrval konkureerisid toona algul, konkursi väljakuulutamise ajal 2005, ka Pärnu ja Rakvere. Kuidas on praegu?

Rakvere abilinnapea Triin Varek rääkis, et oma linna kultuurirahvaga kohtumistel on seda teemat arutatud ja kolmapäeval andis volikogu istungil linnapea Marko Torm ka asjast ülevaate.

«Otsustasime, et Rakverel on üksinda kandideerida raske,» ütles Varek. «Me teame, et Tartul on tõsised plaanid, ja me teame, et ka Narval on oma kavatsused. Mõtlesime, et meil oleks võimalik koostööd teha. Tartus ei ole meil veel selleteemalist kohtumist kokku lepitud, aga Narvas juba käisime. Huvi on mõlemapoolne, Narva linnapea arvas, et see on täitsa hea mõte.»

Pärnu kultuuriküsimustes pädev abilinnapea Marko Šorin oli eile nii hõivatud, et Tartu Postimehel ei õnnestunud temalt rannalinna kultuuripealinnaks püüdlemise asjus kommentaari küsida.

Tallinn ei kandideeri

Aga Eesti pealinn? Vahest otsustab Tallinn ka seekord mängu astuda?

«2007. aasta alguses valiti Tallinn ja Turu 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks. Oli viljakas aasta, kahe linna eestvedamisel toimusid mitmed ühisettevõtmised,» märkis Tallinna kultuuriameti juhataja Aini Härm. «Euroopa kultuuripealinnaks 2024 Tallinn ei kandideeri.»

Härmi teada on nii, et üldjuhul ei kandideerigi sama linn ühest riigist kaks korda järjest kultuuripealinna tiitlile. «Eesti pealinnana anname teatepulga üle Eesti järgmisele väärikale Euroopa kultuuripealinnale ja oleme igati valmis olema toeks nii hea nõu kui tegudega, et edastada maailmale meie ühine sõnum,» lisas Tallinna kultuuriameti juhataja.