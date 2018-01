Mõisavahe tänava parkimismure laheneb sügiseks

«Siin majade juures oli niigi vähe parkimiskohti ning nüüd, mil see parkla ka suleti, on majadevahe autosid puupüsti täis,» kurtis Mõisavahe 45 kortermaja elanik Erik Rosenthal. Talle jäi arusaamatuks, miks parkla väravad on kinni, kuigi seal ehitus veel ei käi.

Valmis uuel aastal

Tervisekeskuse arendaja OÜ Chris Medical juhatuse liige Marleen Mang selgitas, et perearstikeskuse projekteerimine on lõppjärgus ning lähema kuu aja jooksul soovitakse linnavalitsuselt ehitusluba taotleda ja võimalikult kiiresti ehitusega pihta hakata.

Et ehitusloa väljastamisega läheb aega ning pärast seda tuleb korraldada riigihange, ei soovinud Mang tervisekeskuse valmimise aega täpsustada, kuid kindlasti peaks see valmis saama juba uuel aastal.

«Esiteks peab hange õnnestuma ning hiljem on veel vaja oodata ka kolmkümmend päeva, mil on võimalik hanget vaidlustada,» ei soovinud Mang valmimistähtaegade avalikustamisega sündmuste käigust ette rutata.

Prisma lubab parkida

Kuigi tervisekeskuse valmimisele kulub julgelt üle aasta, tegeleb linnavalitsuse planeerimise ja maakorralduse osakond Mõisavahe kortermajade elanike parkimiskitsikuse leevendamisega.

«Meil on uute parkimiskohtade rajamiseks esialgne kalkulatsioon ja plaan, mida uuel nädalal linnavalitsuses tutvustame,» selgitas abilinnapea Reno Laidre.

Ta lisas, et esialgse plaani järgi saaks Mõisavahe kortermajade lähistele juurde ehitada parkla 140 autole. «Seda on juba rohkem, kui oli seal aasta algul suletud parkimisplatsil,» lisas Laidre.

Abilinnapea toonitas, et see parkimiskohtade arv on siiski vaid linnaplaneerimise osakonna esialgne kalkulatsioon. «Kõigepealt tuleb linnavalitsuses plaan läbi arutada, kuid usun, et juba selleks sügiseks on võimalik need kohad valmis ehitada,» sõnas ta.

Need Mõisavahe tänava inimesed, kel tõesti pole võimalik autot õhtuti maja juurde mahutada, võivad abilinnapea Laidre sõnutsi praegu parkida vabalt ka Annelinna Prisma parklasse.

Reno Laidre hinnangul ei ole paarisaja tuhande euro suurune investeering, mis lahendaks ligi kolme tuhande inimese mure, linnale ülemäära suur väljaminek.

