Lumenälg leiab leevendust vana kruusaaugu nõlvadel

«Nagu on öelnud Tähtvere spordipargi juhataja Marti Viilu, meie viimased soojad talved on tekitanud inimestes sellise lumenälja, et niipea kui kusagil midagi valget nähakse, tahetakse kelgud ja suusad haarata ning sellest imest osa saada,» muheles lumepargi eestvedaja Jaan Olmaru.

Nädalaga valmis

Lumepargil on praegu üks lumekahur, mis töötas kuus päeva ühtejutti, nii et Narva maantee ääres asuva endise kruusaaugu nõlvad sai katta umbes 40 cm paksuse lumekihiga. Olmaru tõdes, et arutatud on ka teise kahuri soetamist, sest siis saaks vajaliku lume kiiremini valmis teha ning inimesed pääseks rutem lustima.

Nüüd läks aega täpselt nädal: esimesed kärmemad pääsevad rõngasõitu tegema täna õhtul, lumepargi kolmanda hooaja ametlik avamine on aga laupäeva keskpäeval. Nõlvad on tööpäevadel avatud õhtul viiest kaheksani, laupäeviti kümnest kaheksani ja pühapäeviti kümnest kuueni. Mõnel nädalavahetusel on kavas pakkuda hilisõhtust laserisõuga vürtsitatud rõngasõitu.

Lisaks kuuele rõngarajale on lumepargis tänavu avatud kelgumägi, mis on kõigile tasuta. Tõsi, seal tuleb veel pisut kannatust varuda, et looduslik lumi nõlva korralikult ära katta saaks. Samuti on plaanis sisse sõita umbes kilomeetripikkune suusaring, mis kulgeks ERMi, tagurpidimaja ja Roosi tänava lähedal. Sellekski oodatakse pärislund, sest oma ühe kahuriga rajale vajalikku lumekogust teha ei suudeta. «Kuid niipea, kui tuleb piisavalt lund, ajame jälje sisse,» lubas Olmaru.

Atraktiivne suusakross

Sõltumata loodusliku lume olemasolust näeb murdmaasuusatajaid lumepargi nõlvadel kindlasti 28. veebruaril ja 4. märtsil, kui seal toimub vastavalt Tartumaa Suusatalve ja suusaliidu korraldatava noortesarja etapid. Suusatalve sarjas võõrustati suusatajaid ka mullu ning toona jäid osalejad võistlusega väga rahule.

«See oli suusatajate initsiatiiv ning me mõtlesime, et miks mitte. Mida rohkem park kasutust leiab, seda parem kõigile,» ütles Olmaru.

Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ergo Leibak selgitas, et lumepark valiti ühe etapi kohaks paljus just seetõttu, et mullu Tartumaa Suusatalve sarjas osalenutelt saadi väga head tagasisidet. «Nii et selles suhtes on see asjade normaalne jätk, et sinna jõuaks ka üle-eestiline võistlus,» märkis Leibak.