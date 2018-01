Noored teevad hiirelõksust auto

Sel laupäeval algusega kell 13 peetakse kõigile noortele avatud programmi «SPARK Makerlabi noored» avaüritust, kus on muu tegevuse kõrval kavas ehitada hiirelõksautosid.

Kuidas siis ikkagi hiirelõks iseliikuvaks automobiiliks muuta? Kas see on päriselt võimalik?

Hea füüsik võidab

«See siin on rotilõksauto. Üks ratas on praegu natuke katki,» räägib Makerlabi töötubade arendaja Simo-Jarek Zaranek ja toob lagedale isevärki seadeldise, mis näeb välja nagu miniversioon laevamastiga hobuvankrist.

Zaraneki sõnul tuleb hiirelõksauto tegemisel arvestada paljusid asju. Üks neist on rataste ja maapinna vahel tekkiv hõõrdejõud. «Parema tulemuse saab see, kes suudab kõige rohkem hõõrdumist vähendada. Kavalamad panevad rataste otsa katkise kummivooliku,» seletab ta.

Hiire- ja rotilõksauto puhul kasutatakse ära võimalust lõks vinnastada. «Rattatelje ümber on nöör. Rattad keeratakse üles ja kui need vabaks lasta, hakkab auto ise liikuma,» jätkab Zaranek ning demonstreerib, kuidas lõks vurinal mööda lauda veereb. Tema sõnul tegid noored selle konkreetse rotilõksauto juures väikese vea. Nimelt, kui rattad end lõpuni lahti kerivad, jäävad need kinni.

«Sellised vead tulevadki siin noortel endil välja – nad teevad ühe valmis, saavad aru, et midagi on valesti, ja siis teevad järgmise. Lõpuks hakkavad võistlema kõige parematega,» selgitab ta.

Eksklusiivne noortekeskus

Programmi «SPARK Makerlabi noored» koordinaatori Pille-Riin Saarse sõnul meisterdatakse ka sel laupäeval lõksudest autosid ja vaadatakse, milline kõige kaugemale sõidab.

Selleks, et hiirelõksauto ehitamise töötoas osaleda, tuleb huvilistel lihtsalt kohale tulla. Sel päeval on kogu tegevus Makerlabis tasuta.

Lisaks hiirelõksautodele saab noorteprogrammi avaüritusel ehitada torne laserlõikuriga lõigatud detailidest, õppida lauamängude strateegiaid ja sõita RCSnaili interaktiivset rallit.

RCSnail on eraldi ettevõte Makerlabi naaberruumis, kuid noortekeskuse külastajad saavad virtuaalset rallirada kasutada.

Saarse räägib, et sattus Makerlabi tööle täiesti juhuslikult ning algul oli ta tehnikakauge inimene. «Mulle meeldib see suund, et harime noori ja tekitame neis inseneeriahuvi. Seda on näha, et kui nad midagi valmis teevad, tuleb silmadesse sära,» rõõmustab ta.

Saarse on veendunud, et noortele on Makerlabis käia kasulikum ja arendavam, kui lihtsalt harjumuspäraselt ja üheülbaliselt veeta aeg internetis.

Lai tegevusulatus

Keskuse asutajad on füüsikutaustaga Tarvo Metspalu ja Uku Püttsepp. Nende ümber on järk-järgult koondunud entusiastlikud inimesed. Kui internetist nende kohta teavet otsida, lööb õige kähku silme ees kirjuks – kui palju nad on oma noore elu jooksul mitmesuguseid leiutamis- ja meisterdamisaktsioone algatanud!

Saarse sõnul oli alguses Makerlab lihtsalt avalik meisterdamistöökoda. Nii näiteks tehti algul töötubasid koolidele. Veidi hiljem said aga nii noored kui ka täiskasvanud võimaluse pidada keskuses sünnipäevi, mis on sisustatud põneva tehnikategevusega.

Muu hulgas on SPARK Makerlabis pakutud linlastele võimalust parandada katkiläinud asju niinimetatud paranduskohvikus, purjeka meisterdamise töötuba, võimalust ehitada keskaegset katapulti. Samuti on korraldatud robootika- ja elektroonikaringi. Tänavu kevadel avatakse ka keemiaring.