Urmas Klaas: linna tähtsust ei saa mõõta tema suuruse järgi

Teise ametiaja võlu on, et saab noppida eelmise ametiaja vilju. Millised on magusad ja millised kibedad?

Meil on Tartus õnnestunud luua väga hea koostöö ülikoolide, linnavalitsuse, arendusorganisatsioonide ja ettevõtjate vahel. See on Tartu suur tugevus ja selle hea koostöö märk on näiteks Tartus teist korda peetud ärifestival sTartup Day.

Tartus on palju ideerikkaid inimesi ja üheskoos on õnnestunud Tartusse kutsuda väljapaistvaid ettevõtjaid, konsultante, visionääre. Neid on käinud ka linna korraldatud õppe- ja tutvumisreiside käigus. Nad on kõik toonud esile, et Tartu on väga ainulaadne linn, nende sõnum on olnud selles, et linna tähtsust ei saa mõõta tema suuruse järgi ja ma olen sellega sada protsenti nõus. Nad on toonud välja Tartu vaimsust ja Tartu väga head elukeskkonda.

Arvan, et see hea koostöö ühise eesmärgi suunas – et Tartu oleks silmapaistvam, hea elamispaik, võimaluste linn –, see on see, mida saab eelmisest perioodist kaasa võtta.

Aga see teine pool?

Jah, nagu ka viimases pikas intervjuus Postimehele ütlesin, oleksin tahtnud, et mõnigi asi oleks toimunud kiiremini, ning eks need teemad käivad selle pealkirja alla, et Tartu linn ei saa kunagi valmis.

Koolide ja lasteaedade remondiga läheme edasi, ka tänavate ehitusega. Aga need kibedad viljad on kõik sellised, mida saab parandada.

Kuidas parandada korruptsioonikahtlustustest sündinud mainekahju?

See on kahtlemata väga tõsine olukord ja praeguses valitsemisliidu lepingus on põhjalikud meetmed selleks, et ennetada huvide konflikti, ära tunda korruptsiooni.

Kõige olulisem on, et kõik linnavalitsuse töötajad oleksid teadlikud, mida kujutab endast huvide konflikt ja kus see võib tekkida. Viimane näide Jõhvist toob jälle selle välja, et inimesed, kes on saanud korruptsioonikahtlustuse ei ole teadvustanud seda, et on otsustanud asjade üle, millega on ise otse või vähem otse seotud.

Vahur Kollom kirjutas linnettevõtete nõukogude nimetamisest ja tõi välja, et kui linnavolikogu liikmed on määratud nõukogudesse, tekib olukord, kus linnavalitsus annab aru volikogu ees, aga volinik nõukogu liikmena jälle linnavalitsusele. Otsustamisel ei pruugi seeläbi esikohal olla ettevõtte majandushuvid. Kas see on paratamatu lahendus?

Kindlasti on üks kriteerium see, et nõukogu liige linna äriühingus või linna sihtasutuses, näiteks Tartu Turg või Tartu Loomemajanduskeskus, oleks kompetentne. Asjatundlikkus on väga oluline.

Teistpidi on oluline, et inimestel ei tekiks huvide konflikti. Ning üldiselt on printsiip, et linna ühe äriühingu juht ei peaks olema teise äriühingu nõukogu esimees. Alati võib ette tulla erisusi, aga siis peab olema selgelt põhjendatud, miks see on vajalik.

Praegu nõukogude komplekteerimiseks ettepanekuid tehes on just need printsiibid, et oleks kompetentsus ja toodaks kompetentseid inimesi nõukogudesse ka väljastpoolt volikogu.