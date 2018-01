Mustalt Mandrilt naasnu: me kõik oleme ühes ringis

Need tarkused on, et pisiasjade pärast pole mõtet närvi minna, et kõik ei pea aset leidma täna ja homme. Et asju üle organiseerida pole mõtet.

Ning vastus küsimusele, kas tervishoiukõrgkooli tudengeile on ikka vaja õpetada marlisidet kasutama, kui samal ajal on olemas veniv ja mittehargnev elastikside, kõlab: jaa!

Õenduse põhitõdesid ei tohi ega saa unustada üheski riigis ega maal!

Kui vähegi võimalik, soovib Marit Kiljako minna Ghanasse tagasi. Just sinnasamasse Põhja-Ghana juba tuttavatesse paikadesse, Bolgatanga linna ja Kongo külasse.

FOTO: TPM

«Et jätkusuutlikkust seal tagada,» põhjendas ta. «Me kõik oleme ju ühes ringis. Ning kunagi me paratamatult kohtume ... Mida haritumad nad on, seda parem kõigile, seda vähem tekib konflikte ja arusaamatusi.»

Bolgatanga linnakese ämmaemandate koolis pidas Marit Kiljako loenguid ja juhendas praktikume. Ka töötas ta sealt paari­­kümne kilomeetri kaugusel olevas Kongo küla erakliinikus.

Marit Kiljakot vahendas Aafrikasse arengukoostööle pühendunud organisatsioon Mondo, kes on tegutsenud Ghanas kümmekond aastat. Kas just selle või millegi muu pärast, aga kohalikel on usk, et kui valge inimene neile külla tuleb, siis läheb neil hästi.

Marit Kiljakol on meeles 10-aastane poiss, kes sattus jalatraumaga kliinikusse tema sealoleku viimasel päeval. Kui jalg sai seotud, uuris poiss kohe, mis päeval Marit taas tööl on, et ta teaks oma isaga just sel päeval tagasi tulla. Laps uskus, et valge õde suudab ära võtta kogu selle halva, mida trauma on talle tekitanud, ning ta pääseb kiiremini tagasi kooli.

Sünnitaja tuleb pangega

Kongo erakliinikus on ambulatoorne, statsionaarne sünnitus­­osakond.

Inimesed, kes abi vajavad, tulevad hommikul kohale ja veedavad ootesaalis mõnikord terve päeva. Etteregistreerimist ei ole.

Iga päev käib abi küsimas 30–40 inimest. Kelle seisukord nõuab, see jäetakse haiglasse, aga mitte kauemaks kui 24 tunniks. Tõsisemad haigusjuhud saadetakse regioonikeskusse Bolgatangasse.

Tuhudes naine sõidutatakse haiglasse tavaliselt mootorrattaga. Kaasas peab olema pang, kuna kõik, mis sünnitusel naise kehast välja tuleb, viiakse koju tagasi ja maetakse maha. Ka peab kaasas olema lina, kuhu laps kojusõiduks mähitakse.

Sünnitustoas mingitest iidsetest traditsioonidest kinnipidamist ei ole ja peresünnitust ei propageerita. Marit Kiljako ütles, et kõik näib olevat seisma jäänud kuhugi sellesse aega, mil valitses seisukoht, et naine peab last ilmale tuues lamama selili sünnituslaual. Kui sünnitus kipub venima, läheb ämmaemand käega lapsele järele. Ka lõigatakse naist alt üsna kergekäeliselt, isegi neid naisi, kes on palju kordi sünnitanud – peaasi, et laps pääseks kiiresti ema üsast tulema.