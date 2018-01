Tuhat allkirja miljarditehase vastu

Miks ma alla kirjutasin?

Kristiina Ehin

Ma tahaksin, et minu lapsed ujuksid järjest puhtamas Emajões, mitte järjest mustemas ja üha rohkem reostuvas jões.

Urmas Tartes

Kõige esimene põhjendus, et väga vähe jagatakse informatsiooni. Kui tehaksegi riiklik planeering, ei tähenda see, et tehakse tagatubades. Riiklik planeering tähendab, et otsustuskoht on mujal. See ei tähenda, et asjaajamine peaks käima kuidagi teistmoodi. Teine küsimuse, et kuigi me räägime parimast võimalikust tehnoogiast, taandub see ikkagi küsimusele, mis see siis on ja kuidas toimib. Ma saan aru, et on ärisaladused, kuid tean ka, et metsamajanduses saab tööstust pidada see, kellel on metsa võtta. Seniste analoogsete tehaste näitele tean, et on selged ohu­­signaalid Peipsi ja Emajõel elukeskonnale ja elustikule.

Mart Kivastik

Mõte tehas Emajõele panna on algusest peale vale. See on nii ohtlik, me ei söö seda suppi pärast ära. Rikub kogu Tartu ja Lõuna-Eesti. Loomulikult olen vastu, kuigi kirjas püütakse olla mõistlik, sest pole mõtet olla vastu, kui midagi ise välja ei paku. Kuid mina olen täiesti vastu. Raha rahaks, majanduslikult on see omanikele kindlasti kasulik, aga ma ei näe mingit kasu Tartule ja Eestile. Loodusele on kahju. Kui Emajõge ei ole, on Tartu linn ka läinud.