Loodusmuuseum ja botaanikaaed avasid uued õppeprogrammid

Õpitubade suur fookus on keskkonnal. Näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi ütles, et oleme ajastus, kus inimese tegevusest sõltub loodusekeskkonna seisund ja liigirikkuse säilimine. «Sellest omakorda sõltub ka inimese enda heaolu ja tulevik,» tõdes Mägi. Õppeprogrammide tegemisel arvestati Mäe sõnul samuti koolide ja õpetajate soovidega. «Loodusmuuseumi ja botaanikaaia püsiekspositsiooni ning näituste näol on tegemist väga hea õpikeskkonnaga, mis toetavad keeruliste teemade õpetamist ja populariseerimist nii globaalses kui Eesti vaates.»