Omavalitsuste kultuuritöötajate palk kerkib visalt

Jaanuari algul jõustus kultuuritöötajate riiklik palgalepe, mille järgi tõusis riigilt palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtöötasu seniselt 942 eurolt 1150 eurole. Palgatõus puudutab kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluvate asutuste, sealhulgas riigi osalusega sihtasutuste, näiteks rahvusraamatukogu, riiklike teatrite, muuseumide ja spordikeskuste töötajaid – kokku ligi 4000 inimest.

Palgalepe ei laiene aga valla- ja linnavalitsuste kultuuritöötajatele: kultuuri- ja rahvamajade juhatajatele ja näiteks väikeasulates tegutsevate raamatukogude töötajatele. Ometi on just viimastele makstavad tasud pahatihti silmatorkavalt nigelad, sageli miinimumpalga lähedal.

Tartu Postimees uuris, millised võiks olla viimati nimetatute palgatõusu väljavaated, ning jõudis veendumusele, et mitte eriti head. Nii näiteks nentisid Elva ja Peipsiääre vallavalitsuse juhid üsna otsesõnu: lähiajal pole oodata, et omavalitsuste kultuuritöötajate töötasud samas valdkonnas riigi makstavatele palkadele järele jõuaks.

Lihttöölise palk

«Mina ise jään ellu, aga inimesed on tegelikult rahulolematud. Kui kõrgharidusega inimene saab 500 eurot kätte, siis pole see normaalne – ta teeb ju ikkagi täiskohaga erialast tööd,» ütles Jõgevamaal Vaimastveres raamatukogu juhatav Maris Paas. Tema brutopalk on praegu 610 eurot, mida aitavad pisut kompenseerida töökoha lähedus kodule, head töötingimused ning raamatukogu nüüdisaegne inventar.

Kõige väetima palga poolest paistavadki silma just väikeasulate raamatukoguhoidjad, keda oli aasta tagasi Eestis ametis 1199. Neist enam kui pooltel oli kõrgharidus. Sellised madalad haritlaste palgad konkureerivad pigem koristajate ja toidukaupluste müüjate omadega, jäädes näiteks õpetajate töötasust kaugele maha.

Isegi kui Harjumaal ja suuremates linnades makstakse omavalitsuse raamatukogutöötajatele väiksemate kohtade kolleegidest veidi suuremaid palku, ei suuda needki riikliku miinimumiga võistelda.

Kultuuriministeerium on viimastel aastatel omavalitsustele palgatõusu soovitanud, kuid ei saa seda kohustuslikuks muuta. «Siin pole võimalik dikteerida, kui palju üks või teine vald oma töötajale palka peaks maksma,» selgitas ministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus.

Elva vallavalitsuse abivallavanem Marika Saar vastas enda sõnul hiljuti valla raamatukogutöötajate järelepärimisele ja pidi seejuures tõdema, et korraga pole reaalne nende palku vähemalt 1150 eurole tõsta. «Plaanime eelarvesse küll tõusu, kuid kahjuks ei saa see olla rohkem kui viis protsenti,» lausus ta.

Praegu on Saare sõnul Elva vallavalitsuses käsil 2018. aasta eelarve koostamine ja nagu ikka, teeb ka palkade kohta lõpliku otsuse volikogu. «Selle aasta eelarve puhul ei saa veel rääkida mingisugusest süsteemsusest või efektiivsusest,» tunnistas ta ning lisas, et esialgu peab vastloodud valla juhtkond tegutsema varem kehtinud põhimõtete ja korra järgi. «Jätkame kõigepealt nii nagu eelmistel aastatel ja vaatame, mida tulevik toob.»

Sellist palka, nagu riiklikult määratud 1150 eurot, ei õnnestu neil kindlasti kõigile kehtestada, ütles Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov.

Hiljuti Peipsiääre vallavalitsuse kultuuritööspetsialisti ülesandeid täitma asunud Reet Kruup rääkis, et kultuuri- ja rahvamajade juhatajate palgad on väga erinevad. Tema meelest tuleks need ühtlustada. Ta leidis, et temagi palk võiks uues ametikohas tõusta. «Ehkki mulle siin pakutud töötasu ei olnud päris see, mida ootasin, olin nõus tööle hakkama, sest see oli väljakutse,» selgitas ta.

Peipsiääre piirkond ja sealsed elanikud on Kruubi sõnul talle südamelähedased ning just see sai töö vastuvõtmisel määravaks. Ta rõhutas, et kultuuritöötajate roll on maal väga tähtis, ja ta loodab, et seda hakatakse väärtustama ka paremate palkade kaudu.

Ühtlustamine seisab ees

Peipsiääre vallavanema Aleksandr Širokovi sõnul ei ole veel paigas 2018. aasta valla eelarve ning seetõttu pole võimalik kultuuritöötajate palgatõusu kohta midagi konkreetset öelda. «Palku praegu kindlasti üle ei vaata, sest ma ei tea, millised võimalused meil on,» kommenteeris ta.

Širokovi sõnul saab kõnealust teemat arutama hakata alles veebruari keskpaigas. Küll aga nentis ta, et sellist palka, nagu riiklikult määratud 1150 eurot, ei õnnestu neil kindlasti kõigile kehtestada.

Ka Širokov märkis, et nende vallas on praegu kultuuritöötajate palgad erinevad ning need tuleks ühtlustada. «Hakkame vaikselt sellega tegelema, plaan on asi kahe aastaga ära teha. Praegu on näiteks Vara ja Kallaste raamatukogu juhatajate palgavahe lausa kahekordne,» sõnas ta ning lisas, et Kallastel on see 500 euro ringis. Nendes raamatukogudes, kus on vähem lugejaid, on vallavanema sõnul mõneti loogiline, et ka töötajale makstakse veidi vähem.